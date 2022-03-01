Волейболистов из России отстранили от международных турниров

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований, сообщается на сайте организации.

Фото: FIVB FIVB

Как сообщается, все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены, включая пляжный и снежный волейбол не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях. Запрет действует до особого распоряжения.