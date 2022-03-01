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23 часа назад

Волейболистов из России отстранили от международных турниров

Елена Прошина

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований, сообщается на сайте организации.

Волейболистов из России отстранили от международных турниров
Фото: FIVBFIVB

Как сообщается, все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены, включая пляжный и снежный волейбол не имеют права участвовать во всех международных и континентальных соревнованиях. Запрет действует до особого распоряжения.

В FIVB отметили, что по-прежнему серьезно обеспокоены ситуацией на Украине и надеются, что мирное решение будет найдено.

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