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2 часа назад

Каррера остался недоволен решением судей провести матч «Локомотив» - «Спартак» в снежную погоду

Советский спортиещё 12

Матч стартовал в 21:00 мск.

Каррера остался недоволен решением судей провести матч «Локомотив» - «Спартак» в снежную погоду
Фото: Советский спортСоветский спорт

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поставил под сомнением целесообразность проведения матча «Локомотив» - «Спартак» в рамках 23-го тура РПЛ в снежную погоду.

«Было бы лучше перенести встречу «Локомотив» — «Спартак». Но если они решили её провести, то должны сделать так, чтобы поле было в хорошем состоянии и очищено от снега. Иначе будет дополнительный риск футболистам получить травмы», — сказал Каррера «Чемпионату».

Ранее решение о том, что встреча состоится несмотря на погодные условия, принял главный арбитр Сергей Карасев.

Напомним, 2 апреля столицу России накрыл мощный снегопад.

«Локомотив» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе. «Спартак» на брал 27 очков и расположился на девятой строчке.

Волейбол,Сергей Карасев,Спартак,
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