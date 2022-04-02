Каррера остался недоволен решением судей провести матч «Локомотив» - «Спартак» в снежную погоду

Матч стартовал в 21:00 мск.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поставил под сомнением целесообразность проведения матча «Локомотив» - «Спартак» в рамках 23-го тура РПЛ в снежную погоду.
«Было бы лучше перенести встречу «Локомотив» — «Спартак». Но если они решили её провести, то должны сделать так, чтобы поле было в хорошем состоянии и очищено от снега. Иначе будет дополнительный риск футболистам получить травмы», — сказал Каррера «Чемпионату».
Ранее решение о том, что встреча состоится несмотря на погодные условия, принял главный арбитр Сергей Карасев.
Напомним, 2 апреля столицу России накрыл мощный снегопад.
«Локомотив» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе. «Спартак» на брал 27 очков и расположился на девятой строчке.