Каррера остался недоволен решением судей провести матч «Локомотив» - «Спартак» в снежную погоду

«Было бы лучше перенести встречу «Локомотив» — «Спартак». Но если они решили её провести, то должны сделать так, чтобы поле было в хорошем состоянии и очищено от снега. Иначе будет дополнительный риск футболистам получить травмы», — сказал Каррера «Чемпионату».