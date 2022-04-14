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2 часа назад

Чемпионат мира по волейболу перенесен из России в Польшу и Словению

Спорт день за днемиещё 8

Чемпионат мира по волейболу среди мужских сборных был перенесен из России в Польшу и Словению. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

ЧМ по волейболу перенесен из России в Польшу и Словению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн, как будто ничего не случилось?», – передает слова Матеуша Моравецки Reuters.

В начале марта Международная федерация волейбола приняла решение о переносе чемпионата мира-2022 из России. Такие меры были приняты организацией из-за начала военной спецоперации РФ на Донбассе.

Чемпионат мира-2022 должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Ранее Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году вместе с Чехией, Эстонией и Финляндией.

Последний чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошел в СССР в 1962 году. Тогда матчи принимали 4 города: Москва, Киев, Рига, Ленинград, а победителем турнира стали хозяева.

Волейбол,
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