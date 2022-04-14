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5 часов назад

Команда Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года

ТАССиещё 2

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).

Команда Украины заменит россиян на чемпионате мира по волейболу
Фото: © EPA-EFE/Adam Warzawa© EPA-EFE/Adam Warzawa

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - говорится в заявлении.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Волейбол,Михаил Мельник,СБОРНАЯ РОССИИ,
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