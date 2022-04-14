Команда Украины заменит россиян на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ).

"14 апреля президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB [Международной федерации волейбола], в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России", - говорится в заявлении.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.