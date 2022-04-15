Тетюхин прокомментировал решение FIVB о замене российсккой команды

Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ-команда в мировом волейболе, но хороший середнячок. Не думаю, что у них будут какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут. Не факт, что они и из группы выйдут», — цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».