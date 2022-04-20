"Дискриминация — это мягко сказано"

«Спорт вроде бы вне политики, как привыкли говорить, но в то же время спортсмены-то при чём? При чём тут спортсмены, которых не допускают до международных соревнований? Это очень некрасивый ход, мягко говоря. Что касается клубов, которые своим выступлением заслужили участия на международной арене, в еврокубках, то исключать их по непонятной причине… Я не могу даже назвать это каким-то определённым словом, но о справедливости здесь речи идти не может.