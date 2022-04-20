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1 час назад

Мусэрский — об отмене чемпионата мира: дискриминация — это мягко сказано

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийский чемпион Лондона, волейболист Дмитрий Мусэрский прокомментировал лишение России домашнего чемпионата мира.

"Дискриминация — это мягко сказано"
Фото: ТАССТАСС

«Спорт вроде бы вне политики, как привыкли говорить, но в то же время спортсмены-то при чём? При чём тут спортсмены, которых не допускают до международных соревнований? Это очень некрасивый ход, мягко говоря. Что касается клубов, которые своим выступлением заслужили участия на международной арене, в еврокубках, то исключать их по непонятной причине… Я не могу даже назвать это каким-то определённым словом, но о справедливости здесь речи идти не может.

Да, дискриминация есть. И дискриминация – это мягко сказано. Принцип и идея Олимпийских игр – остановить всё и сплотить все нации, страны во время одного международного турнира всей планеты. А здесь мы видим совершенно обратные действия» – сказал Мусэрский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Волейбол,Дмитрий Мусэрский,
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