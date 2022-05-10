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22 часа назад

Экс-президент "Спартака" считает, что "Енисей" может обыграть красно-белых только случайно

Газета.Ruиещё 14

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы красноярского "Енисея" обыграть красно-белых в полуфинальном матче Кубка России. "У "Енисея" практически нет шансов обыграть "Спартак". Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у "Енисея" вообще не будет шансов победить. Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Кроме как случайно, у "Енисея" нет шансов обыграть "Спартак", — передает слова Червиченко "Чемпионат". Встреча между командами пройдет завтра, 11 мая. Начало в 19.30 по московскому времени. На пути к полуфиналу команда из Красноярска обыграла сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). На групповом этапе это были самарские "Крылья Советов". А в серии плей-офф представитель Футбольной национальной лиги (ФНЛ) разгромил "Локомотив" со счетом 4:0 и "Рубин" 3:1. Стоит отметить, что за весь турнир команда пропустила всего два мяча. Сегодня состоится еще один полуфинальный матч Кубка России — "Динамо" — "Алания". Ранее Александр Мостовой назвал "Динамо" и "Спартак" явными фаворитами полуфиналов Кубка России.

Комментатор Губерниев назвал "позорищем" возможный проигрыш "Спартака" "Енисею"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Волейбол,РПЛ,Александр Мостовой,Андрей Червиченко,Крылья Советов,Динамо,Спартак,
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