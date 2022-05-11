«Для ребят это трагедия». Чемпионат России завершился неожиданной драмой

Казанский «Зенит» сенсационно остался с бронзой, а золото — у «Динамо».

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Развязка чемпионата России по волейболу получилась не совсем такой, как ожидалось, но от этого стала ещё более интересной. Фаворит турнира казанский «Зенит» неожиданно проиграл в полуфинале и теперь довольствуется лишь бронзой. «Динамо» же оформило второе чемпионство подряд, хотя и не без небольших мучений в финале с новосибирским «Локомотивом».

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Неожиданная драма

Главным матчем «Финала шести» оказался не финал, а полуфинал между казанским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом». Если «Динамо», ожидаемо обыграло петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23), то вторая полуфинальная встреча выдалась более напряжённой.

Ещё перед началом игры статистика говорила в пользу казанцев, казалось, что они явные фавориты встречи. Бывший тренер «Зенита» Владимир Алекно был уверен, что казанцы без проблем возьмут чемпионство.

«Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом, а главными соперниками традиционно будут «Локомотив» и «Динамо» из Москвы. В формате «Финала шести» есть своя специфика, но, судя по тому, как «Зенит» выглядит в этом году, я думаю, они решат все свои задачи».

Однако он неожиданно ошибся. Видимо, на казанцев давили чемпионские оковы, о которых ещё в групповом этапе говорил Алексей Вербов.

В матче с «Локомотивом» «Зениту» было крайне тяжело. В первом и третьем сете долго пришлось быть в роли догоняющих, а во втором – смотреть на то, как соперники быстро отыгрывают созданный задел. Как ни старались казанцы, 36-матчевая победная серия была прервана в самый неподходящий момент. Итоговый счёт – 0:3 (23:25, 23:25, 21:25). После матча Алексей Вербов заявил, что «Зенит» весь матч не играл, а мучился на поле.

«Локомотив» сегодня был лучше. Они играли в волейбол, а мы мучились. Кто виноват? Тренерский штаб. Значит, у нас не получилось раскрепостить ребят настолько, чтобы они думали о волейболе и куражились на площадке, как делали весь сезон. Сегодня такие мячи у нас падали, такие мы ошибки совершали, которые нехарактерны для команды. У нас ничего не получалось, была какая-то паника. Любой проигрыш лично для меня трагедия. Для многих ребят, особенно тех, кто более эмоциональный, тоже трагедия. Наша задача сейчас – им помочь. Объясняю им, что это только один из многих чемпионатов России в их карьере. Но это так, слова. Понятно, что всем сейчас сложно».

Напоследок Алексей Вербов просто извинился перед болельщиками, которые готовились в Казани к празднованию чемпионства.

Не те медали

Конечно, в матче за третье место казанцы реабилитировались: спокойно обыгрывали одноклубников из Санкт-Петербурга. Хотя и нельзя сказать, что матч был острым, напряжённым или хоть сколько-то выдающимся. Одна команда пыталась бороться после жесточайшего эмоционального слома (после поражения от «Локомотива» тот же Дмитрий Волков не смог сдержать слёз), другая проводила заключительный матч не на пике своей формы, так ещё и без Виктора Полетаева, у которого обострилась старая травма.

В итоге весь первый сет казанцы просто уничтожали петербуржцев. Во втором сете ситуация почти поменялась, и команда из Санкт-Петербурга шла вплотную за клубом из Казани, но из-за ошибок упустила возможность отыграться. В третьем сете подопечные Алексея Толочко совсем потеряли надежду, потому казанцы смогли сделать огромнейший задел, который было уже не отыграть – 25:14. Лёгкая победа 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) принесла казанскому «Зениту» медали, правда, совсем не те, на которые рассчитывала команда.

«Они могли сегодня опустить руки, но вышли, перетерпели. Качество игры ожидалось другим, но и соперник не в максимальной форме подошёл к матчу. То ли это связано с четвёртой игрой, то ли с травмой Виктора Полетаева, – заявил после матча Вербов. – Нам немного повезло, что соперник тоже много допускал ошибок. Не хочу комментировать итоги сезона. Понятно, что это не то, чего мы ожидали. Двоякое чувство с точки зрения результата, но с точки зрения команды и проделанной работы – от и до. Конечного результата мы не достигли, и мою работу будут оценивать определённые люди».

Новая ступень в карьере

После сенсации от «Локомотива» в полуфинале стало ясно, что заранее называть победителя «Финала четырёх» нельзя. Да, статистика снова была на стороне соперников – в данном случае «Динамо», – но предыдущий опыт уже подсказал, что верить цифрам раньше времени не стоит.

Матч между москвичами и новосибирцами выдался напряжённым. В первом сете более комфортно себя чувствовало «Динамо», начав с первых минут серьёзно давить на соперника. Однако после стартовых атак бело-голубых игра выровнялась: новосибирцы не только смогли сравнять, но и время от времени вырывались вперёд. Во многом вернуть команду в игру помог тайм-аут, который вовремя взял Пламен Константинов. Тем не менее всё решилось не в пользу железнодорожников: после ошибок Сергея Савина и Дмитрия Лызика сет забрали москвичи (24:26). Во втором сете игра развивалась аналогично: сперва «Динамо» вырвалось вперёд, потом «Локомотив» догнал, а следом команды шли вровень. Только в этот раз удача и мастерство оказались на стороне железнодорожников – 25:23.

В третьем сете новосибирцы сперва вырвались вперёд во многом благодаря Гордону Перрину, однако этот задел «Динамо» не только довольно быстро устранило, но и превратило в собственное преимущество.

В четвёртом сете «Локо» вновь пришлось отыгрываться, новосибирской команде помог крайне долгий видеопросмотр, после которого преимущество оказалось на стороне железнодорожников 8:6. Такое положение дел, кажется, сломило соперника: преимущество быстро выросло до 16:12, а ошибки вышедшего на замену Антона Семышева не оставили бело-голубым шансов.

Напряжённый матч перешёл в тай-брейк, перед которым Вадим Лихошерстов долго настраивал бело-голубых: «Просто сказал то, что было внутри меня. Что надо наслаждаться моментом, снять оковы и кайфовать от игры, не думать о результате – тогда он сам придёт. Когда ты раскован, можешь действовать, не боясь ошибки», – признался он после окончания финала.

Тай-брейк неожиданно завершился быстро. «Локомотива» просто не хватило: три ошибки Савина и ошибка Лубурича на подаче привели к серьёзному отставанию – 1:5. Вернуться в игру новосибирцы не смогли, а «Динамо» на кураже взяло третье чемпионство – 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

«Тяжело проигрывать финал. Но парни бились, отдали всё, что могли. Думаю, что возраст игроков в конце четвёртой и пятой партии сказался, – пояснил после поражения Константинов. – Наши доигровщики старше и подустали больше, чем динамовская линия. Это сказалось на эффективности в атаке и на подачах. Вопросов к ребятам нет. Сезон на позитиве. И регулярка, и «Финал шести». Такая жизнь. В спорте всё может быть. Нужно принимать и такие поражения, чтобы сделать свои выводы, как играть такие матчи. Многие ребята нашей команды впервые провели такой финал. Будут вспоминать и на следующий год сыграют с большим опытом. Это тоже важно».

Тренер команды победителей Константин Брянский же признался, что защитить титул оказалось сложнее, чем победить впервые.

«Защитить титул, как оказалось, гораздо сложнее. Сейчас опустошение. Ещё и матч получился такой, что интрига удерживалась до последнего момента, разве что кроме пятой партии. Там было понятно, что мы завладели инициативой. Финал удался. В целом по сезону у нас были потери. После травмы Ильи Власова нам пришлось полностью перестраивать игру, так как он был ключевой фигурой в нашей схеме. Долго это отрабатывали, чтобы прийти к однородному составу, пониманию, что делать в этой или другой ситуации. И лучшая игра пришлась на финал. Каждый сделал всё, что должен был».