Волейболистки "Локомотива" во второй раз подряд стали чемпионками России

Калининградский "Локомотив" обыграл "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга в решающем, пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин. Встреча прошла в четверг в Калининграде.

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Игра завершилась со счетом 3-2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу волейболисток "Локомотива". Калининградская команда выиграла финальную серию до трех побед со счетом 3-2. "Локомотив" во второй раз подряд выиграл чемпионат России. В прошлом сезоне волейболистки калининградской команды победили в финале московское "Динамо".

Бронзовыми призерами чемпионата России стали волейболистки столичного "Динамо", одержавшие победу в серии за третье место со счетом 3-0 над казанским клубом "Динамо - Ак-Барс".

В "Уралочке" с 1969 года работает самый титулованный тренер в истории советского и российского волейбола 84-летний Николай Карполь. Он тренировал сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), объединенную команду СНГ (1992), сборную России (1993-2004). Под его руководством национальная команда дважды становилась олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. При Карполе "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.