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2 часа назад

«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Слова тренера «Локомотива» вызвали скандал в соцсетях

Чемпионат.comиещё 13

Невероятная по напряжению финальная серия чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» не обошлась без скандала.

Во время пятого решающего матча в Калининграде в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута тренер «Локомотива» Андрей Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Аилама Монталво.

ВК «Уралочка-НТМК»

«Локомотив» на тай-брейке выиграл решающий матч и одержал победу в серии со счётом 3-2.

Волейбол,Видео,Андрей Воронков,
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