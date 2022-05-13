Губерниев отреагировал на скандальные высказывания тренера волейбольного «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.
Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.
«Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.