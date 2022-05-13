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2 часа назад

Губерниев о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Воронков – расист! Его надо с треском выгнать из профессии. Позорник!»

Sports.ruиещё 1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

Губерниев отреагировал на скандальные высказывания тренера волейбольного «Локомотива»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне «Уралочка» и «Локомотив» играли в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Тренер Воронков расист! Это же всем понятно! Его надо с треском выгнать из профессии! Просто позорник!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Волейбол,Андрей Воронков,Дмитрий Губерниев,Локомотив,
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