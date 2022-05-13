«Тут очень непростой момент, поскольку в России это считается шуткой. У нас не было по отношению к темнокожим таких проявлений, как в Америке, и у нас это не считалось обидным. Но самой спортсменке, несомненно, это крайне обидно. На камеру такие вещи нужно контролировать, даже если это было на эмоциях. Это оскорбление спортсменки. Возможно, тренер считал, что таким образом обстановку разряжает, сказал вскользь, даже не задумываясь, что может обидеть человека», – сказала Журова «Газете.Ru».