Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала главного тренера женского волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова, который во время заключительного матча финала Суперлиги против «Уралочки» допустил расистское высказывание в адрес игрока екатеринбургской команды, сообщили СМИ.
«Тут очень непростой момент, поскольку в России это считается шуткой. У нас не было по отношению к темнокожим таких проявлений, как в Америке, и у нас это не считалось обидным. Но самой спортсменке, несомненно, это крайне обидно. На камеру такие вещи нужно контролировать, даже если это было на эмоциях. Это оскорбление спортсменки. Возможно, тренер считал, что таким образом обстановку разряжает, сказал вскользь, даже не задумываясь, что может обидеть человека», – сказала Журова «Газете.Ru».
Ранее клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловский области потребовал публичных извинений от главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за его высказывания во время финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу среди женщин.
В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».