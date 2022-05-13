«Чертов расист»: что говорят о назвавшем волейболистку «обезьяной» тренере

Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

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«Мне ужасно стыдно и неловко. Воронков — чёртов расист, да ещё и позорник. Мне кажется, что он и женоненавистник в том числе. Это вообще как? Публично называть девушку обезьяной — это вообще что? Надо его просто выгнать из профессии. Воронков позорит российский спорт. Очень странная реакция калининградского клуба. Понятно, они сейчас будут сливать воду, но такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Ты же тренер, человек публичной профессии, смотрят люди, дети.



Считаю, должна быть дисквалификация. Они сейчас не извиняются, говорят, что им некогда. Надеюсь, наказание будет жёстким. Это лютый стыд и позор. За это его нужно дисквалифицировать сразу. Неважно, что он там выиграл, какой чемпионат России. Если мы оставим это просто так, то нам грош цена. Выводы должны быть очень жёсткими и строгими. Воронков — совершенно точно расист», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Позорный поступок главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова во время «золотого» матча с екатеринбургской «Уралочкой» попал в прямую трансляцию, которая шла на телеканалах «Матч ТВ» и «Старт».

Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Рулевой «Локо» не назвал имени во время своего пламенного наставления, и ни одна лингвистическая экспертиза не докажет, кого он имел в виду.

Можно сказать, что «ловишь обезьяну» — это своеобразная кодовая фраза, которой Андрей Геннадьевич Воронков обменивается с блокирующей Валерией Зайцевой, когда та совершает неудачное действие. И всё, никаких вопросов.

Кроме одного. Почему Воронков сказал эти слова аккурат после того, как Зайцева бросила свою зону и переместилась, чтобы постараться заблокировать темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво?

В «золотом» матче, когда твоя команда уверенно взяла две партии и практически добилась сухой победы, но внезапно начала «валиться», эмоции захлёстывают.

Андрей Геннадьевич, отличный тренер, команда которого всё же вытащила эту встречу, тоже дал им волю – и покрикивал на подопечных, и убеждал. Но перешёл грань между наставлениями и оскорблениями. Неважно, в чей адрес.

Скандальный момент практически сразу после матча был выложен в социальные сети, в том числе в виде комментариев и на страницах Всероссийской федерации волейбола. В федерации отмалчиваться не стали и пообещали полный разбор инцидента.

Генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков заявил, что «ему не до этого и он первый раз об этом слышит». Типичный ответ в ситуации, которая требует немедленной реакции с точки зрения имиджа возглавляемой им организации. Ну да, это же не поздравления принимать.

Да что говорить об официальных лицах, которым всё божья роса, лишь бы скандала какого не было, когда даже некоторые болельщики обвинили журналистов в том, что они раскручивают ситуацию. А что, мы должны молчать и делать вид, что ничего не произошло? Что всё нормально, в порядке вещей?

Вот Андрей Геннадьевич Воронков молчит. Хотя именно он должен был сразу извинения принести. Неважно, как закончился матч. Даже «золотой». Важно человеком оставаться.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова раскритиковала главного тренера женского волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова, который во время заключительного матча финала Суперлиги против «Уралочки» допустил расистское высказывание в адрес игрока екатеринбургской команды. Журова подчеркнула, что необходимо контролировать себя, тем более, когда такое высказывание может стать достоянием общественности.

«Тут очень непростой момент, поскольку в России это считается шуткой. У нас не было по отношению к темнокожим таких проявлений, как в Америке, и у нас это не считалось обидным. Но самой спортсменке, несомненно, это крайне обидно. На камеру такие вещи нужно контролировать, даже если это было на эмоциях. Это оскорбление спортсменки. Возможно, тренер считал, что таким образом обстановку разряжает, сказал вскользь, даже не задумываясь, что может обидеть человека», — сказала Журова «Газете.Ru».

Экс-игрок сборной России по волейболу Дмитрий Фомин выразил разочарование поведением главного тренера женского «Локомотива» из Калининградской области Андрея Воронкова, который в заключительном матче финала Суперлиги против «Уралочки» во время установки своим игрокам назвал нападающую команды-соперника кубинку Айламу Монтальво «обезьяной». Он не упоминал ее имени, но в составе уральской команды была лишь одна темнокожая спортсменка. Фомин подчеркнул, что тренер должен держаться в рамках приличия, и на эмоции подобное списать нельзя.

Пресс-служба АСК

«Ничего в этом хорошего нет. Что бы ни происходило, тренер не должен переходить определенные рамки. Все прекрасно понимают, к кому это относилось, там был только один темнокожий игрок. И даже со своими подопечными он не должен произносить таких слов — не только перед камерами, но даже на внутренних собраниях, когда никто не может подслушать. Это просто некрасиво.



Это нельзя списывать на эмоции. Слова другого не подобрал, что ли? Ерунда все это», — сказал Фомин «Газете.Ru».

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

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«Знаю Андрея Воронкова много лет. Конечно, высказывания осуждаю. Наверняка ему будет грозить дисквалификация в несколько матчей, придется принести извинения и, возможно, заплатить штраф.



Бояться санкций со стороны международной федерации не стоит, мы и так там не играем.



Не знаю, захочет ли играть в России Монталво после такого скандала. Ей самой решать, оставаться или нет», – сказал Спиридонов.

Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой екатеринбургской команды Айламой Монтальво за слова про «обезьянку».

«Нельзя такое упускать. ВФВ должна разобрать этот момент. Также нельзя это упускать и команде «Локомотив», руководству клуба и не только клуба. Андрей Воронков должен официально извиниться перед Айламой», — цитирует Огиенко «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Воронков должен публично принести извинения.

Огиенко также назвала произошедшее международным скандалом.

«Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%», — заключила она.

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться за высказывание во время тайм-аута в финальном матче женской Суперлиги, при этом вряд ли специалист имел в виду цвет кожи кубинской волейболистки Аиламы Сесе Монталво, заявила «Матч ТВ» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

— Тренер должен уметь держать себя в руках. Понимаю, когда эмоции зашкаливают, но они профессионалы, должны понимать, что говорят. У нас все скандалы заканчиваются через пару дней — пошумели в газетах и забыли. Должны высказаться федерация, ОКР. Не знаю, каким должно быть наказание для тренера, в каждой федерации есть свой регламент. Тренер должен извиниться за свои высказывания, раз у него в обиходе такие выражения.



Я сейчас не защищаю человека, но не думаю, что он имел в виду цвет кожи игрока. В этой ситуации, возможно, своих девчонок хотел раззадорить. Что касается расовых вопросов, в российском спорте этого нет. Да, бывали выходки футбольных фанатов, но тренеры и игроки ведут себя корректно, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Любовь Соколова прокомментировала скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Конечно, неприятно слышать моменты, где переходят на личности. Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки.



Так или иначе, нужно быть более подготовленным и эмоционально устойчивым к той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак.



Надо извиниться перед девочкой, сказать, что не со зла. Сейчас такая ситуация в мире, что как только что-то подобное происходит, считается чуть ли не преступлением.



Если бы мне так сказали, было бы обидно. Но со стороны осуждать или защищать считаю не совсем правильным», – сказала Соколова.

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен принести извинения за высказывание во время тайм-аута, но вряд ли он хотел унизить волейболистку «Уралочки-НТМК» Аиламу Монталво, сказала «Матч ТВ» серебряный призер Олимпиады, советник генерального директора московского «Динамо» Елена Година.

— Матч я смотрела отрывками, без звука. Во время игры не слышала конкретно этот момент, но позже мне показали видео с этим тайм-аутом. Выглядело это очень неприятно. Не думаю, что Воронков хотел каким-то образом специально унизить игрока соперника или выразить к нему свое отношение.



Не раз отмечала игру Аиламы Монталво. И в полуфинальных матчах, и в финале она очень хорошо проявила себя. Это очень серьезная волейболистка, которая стала игроком такого высокого уровня благодаря Николаю Карполю и его работе. В первую очередь это игрок, и не важно, какого цвета кожи она и национальности. Думаю, что Воронков тем самым хотел выделить ее, придать ей, возможно, сверхчеловеческие качества и настроить свою блокирующую на более результативную и успешную игру против этой нападающей.



Конечно, во время матчей нужно контролировать себя. Нужно извиниться и уладить эту ситуацию как можно скорее. Инициатива должна исходить от Воронкова. Он не прав, в этом я согласна, — сказала Година «Матч ТВ».

Фраза главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова логична относительно игровой ситуации, но это мог быть какой-то внутрикомандный сленг, сказал комментатор «Матч ТВ» Владимир Стецко.

— Не понимаю суть этой фразы. Она логична относительно игровой ситуации, но в то же время могло подразумеваться что-то другое, какой-то внутрикомандный сленг. Нужно разбираться, дождаться слов самого Воронкова. Если речь действительно о том, о чем говорит «Уралочка», нужно наказывать тренера, — заявил Стецко «Матч ТВ».

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков, допустивший некорректное высказывание во время матча с «Уралочкой-НТМК», был в эмоциональном состоянии, но должен принести извинения, такое мнение высказал бывший главный тренер мужской сборной России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.

— Считаю, что он должен извиниться. И как можно скорее. Хотя лично он ее не оскорблял и лично в глаза это не говорил. Его как тренера тоже можно понять, хотя он не должен был себя так вести. Это эмоции, это такая страшная агония, когда проигрываешь. Извиниться надо, этика говорит, что он при любых обстоятельствах должен вести себя культурно и нельзя обзываться, нельзя подводить ВФВ и Россию в целом. Конечно, он должен извиниться и впредь не допускать таких ошибок, — сказал Шипулин life.ru.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал NEWS.ru инцидент с главным тренером калининградского клуба «Локомотив» Андреем Воронковым. Во время решающей встречи финальной серии чемпионата России по волейболу против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков произносит фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

По словам юриста, если в действиях главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова будет признано правонарушение, то с точки зрения дисциплинарного регламента его могут отстранить от работы на какое-то время или оштрафовать. С точки зрения Кодекса об административных правонарушениях его также могут привлечь к ответственности за публичное оскорбление.

В какой-то мере здесь дискриминация, по определённым правилам нарушаются права спортсменки. Об ответственности говорить рано, пока не принято решение. Важно понять, что охватывалось умыслом тренера, когда он это говорил. Если был умысел оскорбить или унизить спортсменку, то это одна ответственность. Если умысла не было и он имел в виду другое, возможно, ответственности не будет. Нужно рассматривать дело всесторонне и с учётом психического отношения, то есть степени вины, есть ли она вообще со стороны тренера, — сказал Алексеев.

Юрист подчеркнул, что даже если Воронков произнёс данную фразу на эмоциях, то это не исключает ответственности, если будет доказан умысел оскорбить спортсменку. Это дело должен рассмотреть Дисциплинарный комитет или Комитет по этике и выносить решение в рамках спортивной юрисдикции.

Алексеев добавил, что если спортсменка подаст заявление в полицию, то высказывание Воронкова проверят на предмет публичного оскорбления. Жёстких санкций в плане пожизненного отстранения Воронкова от тренерской деятельности данное правонарушение не предусматривает.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на скандальные слова главного тренера женского ВК «Локомотив» Андрея Воронкова.