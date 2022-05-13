Международная федерация волейбола отреагировала на скандал с тренером «Локомотива»

Международная федерация волейбола (FIVB), комментируя инцидент с главным тренером калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым, заявила «Матч ТВ», что организация продолжает отстаивать разнообразие глобальной волейбольной семьи.
Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России против «Уралочки-НТМК», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону центральную блокирующую Валерию Зайцеву и сказал:
«Почему опять ловишь эту обезьяну?».
Фраза попала в эфир «Матч ТВ». За команду из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Аилама Сесе Монталво.
— Как FIVB оценивает инцидент с Воронковым?
— Чемпионат России по волейболу находится в юрисдикции Всероссийской федерации волейбола, и поэтому FIVB не может комментировать предполагаемый инцидент, на который вы ссылаетесь, — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе Международной федерации. — Тем не менее FIVB хотела бы подтвердить свою полную приверженность тому, что волейбол должен быть спортом для всех, поскольку мы продолжаем отстаивать разнообразие глобальной волейбольной семьи.
Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко заявила «Матч ТВ», что это международный скандал и Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой. Позднее Всероссийская федерация волейбола сообщила, что дисциплинарная комиссия рассмотрит высказывания Воронкова.