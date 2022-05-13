Международная федерация волейбола отреагировала на скандал с тренером «Локомотива»

— Чемпионат России по волейболу находится в юрисдикции Всероссийской федерации волейбола, и поэтому FIVB не может комментировать предполагаемый инцидент, на который вы ссылаетесь, — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе Международной федерации. — Тем не менее FIVB хотела бы подтвердить свою полную приверженность тому, что волейбол должен быть спортом для всех, поскольку мы продолжаем отстаивать разнообразие глобальной волейбольной семьи.

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко заявила «Матч ТВ», что это международный скандал и Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой. Позднее Всероссийская федерация волейбола сообщила, что дисциплинарная комиссия рассмотрит высказывания Воронкова.