Играющая в Италии волейболистка Кошелева рассказала об отношении к России

"Доказываю поведением и карьерой: я человек мира, который любит людей, слышит людей. Спортсмены не могут и не должны выполнять политических функций, у нас свои задачи, и я ними справляюсь, так мне кажется. Верю, что благодаря мне в "Мегабоксе" сохранилось нормальное отношение к России. А это уже немало", — приводит слова Кошелевой "Матч ТВ".