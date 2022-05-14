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1 час назад

Играющая в Италии волейболистка Кошелева заявила, что сохранила в клубе нормальное отношение к России

Газета.Ruиещё 1

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева, выступающая за итальянский клуб "Мегабокс Валлефолья", рассказала, что не сталкивалась с плохим отношением к россиянам в последнее время.

Играющая в Италии волейболистка Кошелева рассказала об отношении к России
Фото: ТАССТАСС

"Доказываю поведением и карьерой: я человек мира, который любит людей, слышит людей. Спортсмены не могут и не должны выполнять политических функций, у нас свои задачи, и я ними справляюсь, так мне кажется. Верю, что благодаря мне в "Мегабоксе" сохранилось нормальное отношение к России. А это уже немало", — приводит слова Кошелевой "Матч ТВ".

Кошелева с 2021 года играет за итальянский клуб. До этого она выступала в Турции, Бразилии и Китае. В составе сборной России доигровщица в 2010 году стала чемпионкой мира, а в 2013 и 2015 – чемпионкой Европы.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша и Словения станут организаторами ЧМ-2022 по волейболу, который был перенесен из России. В Международной федерации волейбола (FIVB) отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" обыграл "Уралочку" и стал чемпионом России по волейболу среди женщин второй раз кряду.

Волейбол,Матеуш Моравецкий,Татьяна Кошелева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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