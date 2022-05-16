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1 час назад

Кубинская волейболистка Монталво покинет «Уралочку»

Sports.ruиещё 2

Кубинская волейболистка Айлама Сесе Монталво покинет клуб «Уралочка».

Об этом сообщила директор команды Валентина Огиенко, причина ухода не называется. Сама волейболистка уже обратилась к болельщикам в соцсетях.

«Спасибо «Уралочке» за возможность выступать за такой великий клуб, спасибо девочкам за все моменты, которые мы провели вместе, а также болельщикам за то, что вы всегда поддерживали нас.

Уверена, что никогда не забуду это время. Это навсегда в моем сердце!» – написала кубинка.

На прошлой неделе Монталво завоевала серебро чемпионата России. При этом финальная серия завершилась скандалом из-за высказываний главного тренера соперников – Андрея Воронкова, который возглавляет калининградский «Локомотив».

Волейболистка Монталво отреагировала на оскорбление от тренера «Локомотива»

12 мая во время одного из тайм-аутов Воронков произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составе «Уралочки», что вызвало резонанс. Сам Воронков по-прежнему не объяснил свои высказывания.

Волейбол,Видео,Андрей Воронков,
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