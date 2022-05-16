Напомним, в одном из тайм-аутов главный тренер «Локо» Андрей Воронков в финале чемпионата России против «Уралочки-НТМК», обращаясь к одной из своих подопечных, обронил фразу: «Почему ты ловишь эту обезьяну?», намекая на единственную темнокожую волейболистку в составе «Уралочки» — Айламу Монтальво.