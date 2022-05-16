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1 час назад

Комментатор Губерниев назвал тренера «Локо» Воронкова быдлом и хамом

Газета.Ru

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальную ситуацию на матче волейбольных женских команд «Локомотив» — «Уралочка». Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, в одном из тайм-аутов главный тренер «Локо» Андрей Воронков в финале чемпионата России против «Уралочки-НТМК», обращаясь к одной из своих подопечных, обронил фразу: «Почему ты ловишь эту обезьяну?», намекая на единственную темнокожую волейболистку в составе «Уралочки» — Айламу Монтальво.

Оскорбленная тренером волейболистка покинет российский клуб

«Очень обидно, что все молчат. Должна быть реакция Олимпийского комитета, Минспорта. Какой-то там тренер берет и публично обижает девочку — и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист», — сказал Губерниев.

Ранее бывший игрок сборной России по волейболу Дмитрий Фомин поделился мнением об уходе Айламы Монтальво из «Уралочки» на фоне расистского скандала.

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