Обозвавший волейболистку обезьяной тренер отказался извиняться и понес наказание

«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча Чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде. Комиссия посчитала целесообразным применить тренеру санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесут на ближайшем заседании Исполкома ВФВ 31 мая», — говорится в сообщении.