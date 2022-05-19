Обозвавший волейболистку обезьяной тренер отказался извиняться и понес наказание

Тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова дисквалифицировали на срок до двух лет за расистские высказывания. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Решение вынесли на заседании Дисциплинарной комиссии ВФВ.
«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча Чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде. Комиссия посчитала целесообразным применить тренеру санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесут на ближайшем заседании Исполкома ВФВ 31 мая», — говорится в сообщении.
В пресс-службе федерации также отметили, что Воронков принципиально отказался приносить извинения в адрес клуба «Уралочка-НТМК» и лично перед волейболисткой Айламой Монтальво.
12 мая во время тайм-аута финального матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» Воронков сказал одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьянку?». За клуб соперника тогда выступала спортсменка из Кубы Айлама Монтальво — единственная темнокожая волейболистка на игре. Слова Воронкова попали в прямой эфир и вызвали общественный резонанс. В частности, генеральный директор «Уралочки» Валентина Огинеко расценила слова тренера как международный скандал.
Известно, что Монтальво приняла решение покинуть клуб.