Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
31 минуту назад

Обозвавший волейболистку обезьяной тренер отказался извиняться и понес наказание

Елена Прошина

Тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова дисквалифицировали на срок до двух лет за расистские высказывания. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Обозвавший волейболистку обезьяной тренер отказался извиняться и понес наказание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение вынесли на заседании Дисциплинарной комиссии ВФВ.

«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча Чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде. Комиссия посчитала целесообразным применить тренеру санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесут на ближайшем заседании Исполкома ВФВ 31 мая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе федерации также отметили, что Воронков принципиально отказался приносить извинения в адрес клуба «Уралочка-НТМК» и лично перед волейболисткой Айламой Монтальво.

Губерниев назвал Воронкова "скотиной" за отказ извиниться перед волейболисткой за "обезьяну"

12 мая во время тайм-аута финального матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК» Воронков сказал одной из своих спортсменок: «Почему опять ловишь эту обезьянку?». За клуб соперника тогда выступала спортсменка из Кубы Айлама Монтальво — единственная темнокожая волейболистка на игре. Слова Воронкова попали в прямой эфир и вызвали общественный резонанс. В частности, генеральный директор «Уралочки» Валентина Огинеко расценила слова тренера как международный скандал.

Известно, что Монтальво приняла решение покинуть клуб.

Волейбол,Андрей Воронков,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители