Губерниев о расистском скандале: «Гора родила мышь»

Хочу сказать, что тренер Воронков – подонок, мерзавец и чертов расист! Его нужно дисквалифицировать на как можно дольше. Надеюсь, что двушечку ему влепят, гаду ползучему! Как бы то ни было, хорошо, что извинились, молодцы. Но надо было раньше и искренне», – сказал Губерниев.