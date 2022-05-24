Почеттино останется в «ПСЖ» благодаря Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может сохранить свой пост.

По информации L’Équipe, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил руководству клуба, что Почеттино нужно оставить в клубе, потому что они находятся в теплых отношениях со специалистом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба должно будет прислушиваться к Мбаппе при решении важных вопросов, именно такое условие требовал футболист перед продлением контракта.