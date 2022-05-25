Всероссийская федерация волейбола требует компенсацию.

«Любые обсуждения между FIVB и Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ), касающиеся переноса чемпионата мира по волейболу среди мужчин из России, остаются строго конфиденциальными в соответствии с действующим соглашением. Поэтому мы не будем больше комментировать этот вопрос», —приводит ТАСС текст заявления пресс-службы FIVB.