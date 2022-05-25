«Зенит» сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 93:79 в пользу хозяев паркета.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 23 очка. Ещё 19 очков на свой счёт записал Сергей Карасёв. В составе гостей паркета отличились Уилл Клайберн и Никола Милутинов, записавшие на свой счёт по 14 очков.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.