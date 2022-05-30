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1 час назад

Тренера женского волейбольного клуба "Локомотив" Воронкова дисквалифицировали на два года

ТАСС

Исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением по отношению к игроку екатеринбургской "Уралочки-НТМК". Об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Тренер "Локомотива" Воронков дисквалифицирован за оскорбления
Фото: ТАССТАСС

"Только что закончился исполком, который подтвердил дисквалификацию Воронкова и установил срок в два года с момента нарушения. Отстранение действует только на мероприятия ВФВ, но запретить ему тренировать мы не можем. Он не может выводить спортсменов на площадку. Он может обжаловать решение в арбитраже федерации в течение десяти дней", - сказал Яременко.

19 мая дисциплинарная комиссия ВФВ единогласно проголосовала за дисквалификацию Воронкова сроком до двух лет.

Волейбол,Александр Яременко,Андрей Воронков,Локомотив,
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