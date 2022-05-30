Тренер "Локомотива" Воронков дисквалифицирован за оскорбления

"Только что закончился исполком, который подтвердил дисквалификацию Воронкова и установил срок в два года с момента нарушения. Отстранение действует только на мероприятия ВФВ, но запретить ему тренировать мы не можем. Он не может выводить спортсменов на площадку. Он может обжаловать решение в арбитраже федерации в течение десяти дней", - сказал Яременко.