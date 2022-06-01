Два клуба из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мужская и женская команды из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне. Об этом ТАСС во вторник сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
"Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это клубы "Строитель" и "Минчанка". Также на выступление претендует мужской клуб "Шахтер" из Солигорска.
1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований, а также перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с ситуацией на Украине.