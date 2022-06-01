Два клуба из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу

"Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это клубы "Строитель" и "Минчанка". Также на выступление претендует мужской клуб "Шахтер" из Солигорска.