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1 час назад

Волейболист Спиридонов не стал отказываться от своих слов и назвал всех поляков «мразями» еще дважды

Газета.Ru

Российский волейболист Алексей Спиридонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал свои оскорбительные слова в адрес польского народа. Ранее спортсмен, отвечая на призыв заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача перестать вызывать в национальную команду защитника Мацея Рыбуса за переход в «Спартак», назвал польскую нацию «мразями».

"Я от своих слов никогда не откажусь. Поляки — это мерзкий народ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ненавижу польский народ. Ровно так же, как польский народ ненавидит Россию. Я знаю хороших польских людей, но их единицы. Но в большинстве своем они — мрази.

Судя по моим социальным сетям, где у меня заблокировано больше пяти тысяч человек, и где с начала военной операции под постами моих детей пишут всякую гадость, они — мрази. Я от своих слов никогда не откажусь. Поляки — это мерзкий народ», — сказал Спиридонов.

Напомним, Рыбус ранее на протяжении пяти лет выступал за «Локомотив». Он провел в составе команды 136 матчей, забив три гола и отдав 12 результативных передач. До этого польский защитник играл за французский «Лион», грозненский «Терек» и польскую «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.

Стоит отметить, что в 2018 году Рыбус сыграл свадьбу с российской девушкой Ланой Байматовой. Пара воспитывает двух сыновей — Роберта и Адриана.

Волейбол,Алексей Спиридонов,Спартак,
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