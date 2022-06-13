Судя по моим социальным сетям, где у меня заблокировано больше пяти тысяч человек, и где с начала военной операции под постами моих детей пишут всякую гадость, они — мрази. Я от своих слов никогда не откажусь. Поляки — это мерзкий народ», — сказал Спиридонов.