Глава ЦСКА рассказал, как команда провела вечер после поражения от "Зенита"

«Закрыли сезон в одном из заведений Москвы. Пришли тренеры, игроки, семьи, офис, молодежная команда — весь клуб. Да, впервые за долгие годы не прозвучало традиционное: «Мы чемпионы!», но коллектив заслужил право расслабиться после непростого сезона. Отмечали именно завершение сезона, а не второе место. Один из игроков, новичок, спросил: «Если так гуляете после поражений, что же происходит после побед?» — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».