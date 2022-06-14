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1 час назад

Глава баскетбольного ЦСКА Ватутин рассказал, как команда провела вечер после поражения от "Зенита"

Газета.Ruиещё 1

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как московская команда провела вечер после седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита».

Глава ЦСКА рассказал, как команда провела вечер после поражения от "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, противостояние завершилось победой петербургского клуба со счетом 81:75.

«Закрыли сезон в одном из заведений Москвы. Пришли тренеры, игроки, семьи, офис, молодежная команда — весь клуб. Да, впервые за долгие годы не прозвучало традиционное: «Мы чемпионы!», но коллектив заслужил право расслабиться после непростого сезона. Отмечали именно завершение сезона, а не второе место. Один из игроков, новичок, спросил: «Если так гуляете после поражений, что же происходит после побед?» — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, что в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. По итогам серии победу одержали казанские баскетболисты.

Ранее чемпион Европы по баскетболу, генменеджер ПБК «Локомотив-Кубань», экс-игрок ЦСКА Алексей Саврасенко заявил, что баскетбол в России продолжает развиваться благодаря победе «Зенита».

Волейбол,Алексей Саврасенко,Андрей Ватутин,Зенит,
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