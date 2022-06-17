Россия пригласила сборные Белоруссии, Китая, Бразилии и Кубы на международный турнир по волейболу

— По предварительным планам сборная России вместе с новым тренером Константином Брянским соберется после Спартакиады в августе. Планируем провести товарищеский турнир с дружественными нам странами. Мы разослали приглашения, пока состава участников нет. К нам на турнир мы пригласили Белоруссию, Иран, Китай, Бразилию, Аргентину, Кубу и другие страны. Посмотрим, смогут ли все приехать, все-таки наш турнир состоится после чемпионата мира, — сказал Тетюхин «Матч ТВ».