Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Россия пригласила сборные Белоруссии, Китая, Бразилии и Кубы на международный турнир по волейболу

Матч ТВиещё 1

Россия планирует провести международный турнир по волейболу среди мужских команд, для участия в котором приглашены сборные Белоруссии, Китая, Бразилии и Кубы, сообщил «Матч ТВ» генеральный менеджер мужской сборной России Сергей Тетюхин.

Россия пригласила сборные Белоруссии, Китая, Бразилии и Кубы на международный турнир по волейболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Сборная России по волейболу в данный момент не допущена до международных соревнований и пропустит чемпионат мира, который пройдет с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.

— По предварительным планам сборная России вместе с новым тренером Константином Брянским соберется после Спартакиады в августе. Планируем провести товарищеский турнир с дружественными нам странами. Мы разослали приглашения, пока состава участников нет. К нам на турнир мы пригласили Белоруссию, Иран, Китай, Бразилию, Аргентину, Кубу и другие страны. Посмотрим, смогут ли все приехать, все-таки наш турнир состоится после чемпионата мира, — сказал Тетюхин «Матч ТВ».

В четверг президиум Всероссийской федерации волейбола

назначил Константина Брянского на пост главного тренера мужской сборной России.

Волейбол,Константин Брянский,Сергей Тетюхин,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители