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1 час назад

Стало известно, как будет проходить мужской ЧР по волейболу в сезоне-2022/2023

Чемпионат.com

Президиум Всероссийской федерации волейбола утвердил систему проведения мужской Суперлиги сезона-2022/2023.

Стало известно, как пройдет мужской ЧР по волейболу в новых условиях
Фото: ВФВВФВ

Предварительный этап пройдёт с 1 октября по 24 марта в два круга по системе «каждый с каждым дома и на выезде». Команды, занявшие первое-четвёртое места, напрямую квалифицируются в плей-офф. Команды, занявшие 5-12-е места, определят четвертьфиналистов в квалификационном раунде. Игры квалификационного раунда пройдут до двух побед (при необходимости с «золотым» сетом).

Матчи 1/4 финала будут проходить до двух побед в трёх матчах. Полуфиналы, матчи за 5-8-е места, финал и серии за третье и пятое места — из пяти матчей до трёх побед. Чемпион России в случае необходимости пятого матча станет известен 13 мая 2023 года. Бронзовый призёр — не позднее 14 мая.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9-16-е места, проведут плей-аут.

Волейбол,
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