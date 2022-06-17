Стало известно, как пройдет мужской ЧР по волейболу в новых условиях

Предварительный этап пройдёт с 1 октября по 24 марта в два круга по системе «каждый с каждым дома и на выезде». Команды, занявшие первое-четвёртое места, напрямую квалифицируются в плей-офф. Команды, занявшие 5-12-е места, определят четвертьфиналистов в квалификационном раунде. Игры квалификационного раунда пройдут до двух побед (при необходимости с «золотым» сетом).