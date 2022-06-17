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1 час назад

Олимпийская чемпионка волейболистка Перейра вернулась в «Динамо»

Матч ТВ

Бразильская доигровщица Наталия Перейра подписала контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба волейбольной команды.

Олимпийская чемпионка из Бразилии вернулась в «Динамо»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Всем привет! Хочу сказать, что я очень рада вернуться в московское «Динамо». Я надеюсь, что мы сможем добиться отличного результата в предстоящем сезоне. Скоро увидимся, до встречи, — приводит слова Перейры пресс-служба команды.

Перейра выступала за «Динамо» в сезоне-2020/21 и стала серебряным призером чемпионата России. Также на счету спортсменки золото и серебро Олимпиады, серебро и бронза чемпионатов мира.

Волейбол,Наталия Перейра,Динамо,
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