Олимпийская чемпионка из Бразилии вернулась в «Динамо»

— Всем привет! Хочу сказать, что я очень рада вернуться в московское «Динамо». Я надеюсь, что мы сможем добиться отличного результата в предстоящем сезоне. Скоро увидимся, до встречи, — приводит слова Перейры пресс-служба команды.