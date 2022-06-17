Олимпийская чемпионка из Бразилии вернулась в «Динамо»

Бразильская доигровщица Наталия Перейра подписала контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба волейбольной команды.
— Всем привет! Хочу сказать, что я очень рада вернуться в московское «Динамо». Я надеюсь, что мы сможем добиться отличного результата в предстоящем сезоне. Скоро увидимся, до встречи, — приводит слова Перейры пресс-служба команды.
Перейра выступала за «Динамо» в сезоне-2020/21 и стала серебряным призером чемпионата России. Также на счету спортсменки золото и серебро Олимпиады, серебро и бронза чемпионатов мира.