Сборная Германии по волейболу отказалась играть с китайцами в Мировой лиге

Мы пришли к этому решению после общения с игроками и персоналом. Мы связываем большую часть своей жизни со спортом, но здесь должен преобладать разум. Здоровье имеет наивысший приоритет для нас. В Германии мы привыкли по-другому относиться к коронавирусу и пытаться достичь максимальной безопасности», – говорится в сообщении федерации волейбола Германии.