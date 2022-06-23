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23 минуты назад

Сборная Германии по волейболу отказалась проводить матч с Китаем в Мировой лиге

Чемпионат.com

Ранее 18 июня в китайской команде был выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Китайцы должны были отбыть пятидневный карантин. По этой причине команда не смогла выйти на матч со сборной Франции. Им было засчитано техническое поражение – 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Сборная Германии по волейболу отказалась играть с китайцами в Мировой лиге
Фото: ТАССТАСС

Через день Китай был готов сыграть с Германией. Но волейболисты европейской сборной отказались из-за риска заражения. Требования о повторных тестах китайская команда проигнорировала.

«Для нас непонятно, почему международная федерация волейбола не хочет обеспечить максимально возможную безопасность всех участников турнира. Она постоянно ссылается на местные правила изоляции, но с нашей точки зрения этого недостаточно – присутствует значительный риск заражения от контакта с недавно инфицированными людьми. Мы не понимаем решение организации.

Мы пришли к этому решению после общения с игроками и персоналом. Мы связываем большую часть своей жизни со спортом, но здесь должен преобладать разум. Здоровье имеет наивысший приоритет для нас. В Германии мы привыкли по-другому относиться к коронавирусу и пытаться достичь максимальной безопасности», – говорится в сообщении федерации волейбола Германии.

Волейбол,
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