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44 минуты назад

Белорусский клуб примет участие в чемпионате России по волейболу

Матч ТВиещё 1

Минский «Строитель» примет участие в открытом чемпионате России по волейболу среди мужских команд в сезоне-2022/23, информирует официальный сайт клуба.

В Чемпионате России по волейболу выступит иностранная команда
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Впервые с 2013 года белорусский клуб будет выступать в чемпионате России. «Строитель», который является 7-кратным чемпионом Белоруссии, принимал участие в турнире в сезоне-2011/12. В 2013 году Белоруссию в чемпионате представляла команда «Шахтер» (Солигорск).

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В новом сезоне мужской Суперлиги выступят 16 команд. Начало предварительного этапа чемпионата запланировано на октябрь 2022 года.

Волейбол,
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