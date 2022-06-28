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1 час назад

Российская волейболистка Щербань перешла в итальянский клуб

Матч ТВ

Экс-доигровщица калининградского «Локомотива» Яна Щербань продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Российская волейболистка Щербань перешла в итальянский клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

32-летняя россиянка подписала контракт с клубом «Скандиччи».

— Я очень рада быть здесь и присоединиться к новой команде. Я с нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что мы добьемся многих целей.

В «Казальмаджоре» я получила хороший опыт, отлично ладила с командой и персоналом. Результаты были не очень хорошими у команды, но для моего первого зарубежного опыта в целом всё прошло хорошо. Я тестировала новый чемпионат, пробовала новые схемы в защите и атаке, и это было для меня большим испытанием. Я хочу испытать себя дальше. Я хочу снова повеселиться, — цитирует Щербань пресс-служба «Скандиччи».

Щербань выступала за «Локомотив» с апреля по май 2022 года, перейдя в команду из итальянского «Казальмаджоре». В составе калининградского клуба она выиграла чемпионат России по волейболу-2021/22.

Волейбол,Яна Щербань,
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