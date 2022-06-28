Российская волейболистка Щербань перешла в итальянский клуб

— Я очень рада быть здесь и присоединиться к новой команде. Я с нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что мы добьемся многих целей.

В «Казальмаджоре» я получила хороший опыт, отлично ладила с командой и персоналом. Результаты были не очень хорошими у команды, но для моего первого зарубежного опыта в целом всё прошло хорошо. Я тестировала новый чемпионат, пробовала новые схемы в защите и атаке, и это было для меня большим испытанием. Я хочу испытать себя дальше. Я хочу снова повеселиться, — цитирует Щербань пресс-служба «Скандиччи».