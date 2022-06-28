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2 часа назад

Сборная Китая по волейболу готова заплатить более миллиона евро за выступление в чемпионате Франции — СМИ

Матч ТВ

Федерация волейбола Китая обратилась к руководству чемпионата Франции с просьбой включить национальную команду в число участников турнира, сообщает Le Parisien.

Сборная Китая по волейболу готова заплатить Франции более миллиона евро
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, китайская сторона готова заплатить более миллиона евро за возможность выступать во Франции. Ожидается, что азиатская команда сможет присоединиться к турниру с сезона-2023/24 и будет базироваться в Париже.

Мужская сборная Франции по волейболу является действующим олимпийским чемпионом. В финальном матче на Играх-2020 в Токио французы обыграли сборную России со счетом 3-2.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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