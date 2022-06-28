Сборная Китая по волейболу готова заплатить Франции более миллиона евро

Федерация волейбола Китая обратилась к руководству чемпионата Франции с просьбой включить национальную команду в число участников турнира, сообщает Le Parisien.
По информации источника, китайская сторона готова заплатить более миллиона евро за возможность выступать во Франции. Ожидается, что азиатская команда сможет присоединиться к турниру с сезона-2023/24 и будет базироваться в Париже.
Мужская сборная Франции по волейболу является действующим олимпийским чемпионом. В финальном матче на Играх-2020 в Токио французы обыграли сборную России со счетом 3-2.