Назван новый тренер "Локомотива"

Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда назначил на пост главного тренера Константина Сиденко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Фото: vc-lokomotiv.ru vc-lokomotiv.ru

Срок соглашения с 48-летним тренером не уточняется.

С 2018 года по май 2022-го "Локомотив" возглавлял Андрей Воронков. 30 мая исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво.