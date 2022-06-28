Назван новый тренер "Локомотива"

Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда назначил на пост главного тренера Константина Сиденко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 48-летним тренером не уточняется.
С 2018 года по май 2022-го "Локомотив" возглавлял Андрей Воронков. 30 мая исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво.
Сиденко в качестве игрока становился победителем чемпионата России в составах московского ЦСКА и казанского "Динамо-Таттрансгаз", с новосибирским "Локомотивом" становился обладателем Кубка России и победителем Лиги чемпионов. Тренерскую карьеру Сиденко начал в 2014 году, работал в тренерских штабах "Локомотива" из Новосибирска, кемеровского "Кузбасса" и казанского "Зенита". В 2017 году возглавлял студенческую сборную России на Универсиаде, где команда заняла второе место.