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58 минут назад

Сиденко возглавил волейбольный клуб "Локомотив" вместо дисквалифицированного Воронкова

ТАССиещё 3

Женский волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда назначил на пост главного тренера Константина Сиденко. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Назван новый тренер "Локомотива"
Фото: vc-lokomotiv.ruvc-lokomotiv.ru

Срок соглашения с 48-летним тренером не уточняется.

С 2018 года по май 2022-го "Локомотив" возглавлял Андрей Воронков. 30 мая исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года в связи с оскорбительным выражением в адрес игрока екатеринбургской "Уралочки-НТМК" Аиламы Монталво.

Сиденко в качестве игрока становился победителем чемпионата России в составах московского ЦСКА и казанского "Динамо-Таттрансгаз", с новосибирским "Локомотивом" становился обладателем Кубка России и победителем Лиги чемпионов. Тренерскую карьеру Сиденко начал в 2014 году, работал в тренерских штабах "Локомотива" из Новосибирска, кемеровского "Кузбасса" и казанского "Зенита". В 2017 году возглавлял студенческую сборную России на Универсиаде, где команда заняла второе место.

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