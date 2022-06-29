Капитан женской сборной России по волейболу будет играть во Франции

Российская волейболистка Виктория Кобзарь подписала контракт с французским клубом "Волеро Ле Канне". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Фото: Федерация волейбола Югры Федерация волейбола Югры

Детали контракта не разглашаются.

Кобзарь 17 лет, до этого она выступала за череповецкую "Северянку-2". В 2021 году в составе сборной России спортсменка выиграла чемпионат мира среди девушек (до 18 лет).

В "Волеро Ле Канне" ранее перешли также россиянки Татьяна Симанихина, Вита Акимова и Елизавета Кочурина.