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1 час назад

Капитан сборной России по волейболу среди девушек Кобзарь перешла в "Волеро Ле Канне"

ТАСС

Российская волейболистка Виктория Кобзарь подписала контракт с французским клубом "Волеро Ле Канне". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Капитан женской сборной России по волейболу будет играть во Франции
Фото: Федерация волейбола ЮгрыФедерация волейбола Югры

Детали контракта не разглашаются.

Кобзарь 17 лет, до этого она выступала за череповецкую "Северянку-2". В 2021 году в составе сборной России спортсменка выиграла чемпионат мира среди девушек (до 18 лет).

В "Волеро Ле Канне" ранее перешли также россиянки Татьяна Симанихина, Вита Акимова и Елизавета Кочурина.

В прошлом сезоне "Волеро Ле Канне" впервые в истории стал победителем чемпионата и Кубка Франции.

Волейбол,Татьяна Симанихина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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