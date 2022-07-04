Бывший игрок волейбольного "Зенита" обманул россиянку на 30 млн рублей

Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун был задержан в Московской области за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Фото: ВК "Зенит" ВК "Зенит"

По информации источника, спортсмен обманул 23-летнюю россиянку на 30 миллионов рублей. Жертва отправляла вымогателю деньги взамен на то, чтобы тот не публиковал ее интимные фотографии. Отмечается, что девушка осталась почти без всех своих сбережений.

Хрипуна задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.