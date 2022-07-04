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1 час назад

Волейболист обманул россиянку на 30 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 3

Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун был задержан в Московской области за мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Бывший игрок волейбольного "Зенита" обманул россиянку на 30 млн рублей
Фото: ВК "Зенит"ВК "Зенит"

По информации источника, спортсмен обманул 23-летнюю россиянку на 30 миллионов рублей. Жертва отправляла вымогателю деньги взамен на то, чтобы тот не публиковал ее интимные фотографии. Отмечается, что девушка осталась почти без всех своих сбережений.

Хрипуна задержали сотрудники ФСБ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В ноябре 2020 года в сеть попало интимное видео с участием футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Нападающий сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы ролик не был слит в интернет. По данным СМИ, футболист был знаком с шантажистом.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,ФСБ,
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