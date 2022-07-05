Волейболистка раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и спорта

Волейболистка из Бразилии Кейла Алвеш раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и выступлений в профессиональном спорте. Ее слова приводит O Globo.
22-летняя бразильянка, выступающая за «Озаску», отметила, что платформа OnlyFans приносит ей в 50 раз больше денег, чем волейбол.
При этом Алвеш подчеркнула, что считает себя спортсменкой и не намерена оставлять клуб.
«Я атлет, модель, инфлюэнсер. Развиваю собственный бренд», — заявила Алвеш.
В сентябре 2021-го бразильянка Джессика Андраде, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала о доходах с OnlyFans. По словам спортсменки, заработки с платформы позволили ей расплатиться за автомобильный кредит и аренду дома. Она подчеркнула, что смогла сохранить гонорары с выступлений в смешанных единоборствах благодаря дополнительным доходам.
Также популярностью в OnlyFans пользуется аккаунт Пэйдж Ванзант, которую неоднократно называли секс-символом современных MMA. Американка известна по выступлениям в UFC. В данный момент спортсменка выступает в профессиональном рестлинге.