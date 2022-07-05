Волейболистка раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и спорта

Волейболистка из Бразилии Кейла Алвеш раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и выступлений в профессиональном спорте. Ее слова приводит O Globo.

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22-летняя бразильянка, выступающая за «Озаску», отметила, что платформа OnlyFans приносит ей в 50 раз больше денег, чем волейбол.

При этом Алвеш подчеркнула, что считает себя спортсменкой и не намерена оставлять клуб.

«Я атлет, модель, инфлюэнсер. Развиваю собственный бренд», — заявила Алвеш.

В сентябре 2021-го бразильянка Джессика Андраде, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала о доходах с OnlyFans. По словам спортсменки, заработки с платформы позволили ей расплатиться за автомобильный кредит и аренду дома. Она подчеркнула, что смогла сохранить гонорары с выступлений в смешанных единоборствах благодаря дополнительным доходам.