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2 часа назад

Волейболистка раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и спорта

Lenta.ru

Волейболистка из Бразилии Кейла Алвеш раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и выступлений в профессиональном спорте. Ее слова приводит O Globo.

Волейболистка раскрыла разницу в доходах от OnlyFans и спорта
Фото: СоцсетиСоцсети

22-летняя бразильянка, выступающая за «Озаску», отметила, что платформа OnlyFans приносит ей в 50 раз больше денег, чем волейбол.

При этом Алвеш подчеркнула, что считает себя спортсменкой и не намерена оставлять клуб.

«Я атлет, модель, инфлюэнсер. Развиваю собственный бренд», — заявила Алвеш.

В сентябре 2021-го бразильянка Джессика Андраде, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала о доходах с OnlyFans. По словам спортсменки, заработки с платформы позволили ей расплатиться за автомобильный кредит и аренду дома. Она подчеркнула, что смогла сохранить гонорары с выступлений в смешанных единоборствах благодаря дополнительным доходам.

Также популярностью в OnlyFans пользуется аккаунт Пэйдж Ванзант, которую неоднократно называли секс-символом современных MMA. Американка известна по выступлениям в UFC. В данный момент спортсменка выступает в профессиональном рестлинге.

Волейбол,Джессика Андраде,
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