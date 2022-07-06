Экс-волейболиста "Зенита" арестовали за вымогательство

— Постановлением Гагаринского районного суда города Москва в отношении обвиняемого Хрипуна Александра Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2022 года. В ходатайстве адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано, — сообщил ТАСС представитель Гагаринского суда Москвы.