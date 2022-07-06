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2 часа назад

Экс-волейболиста «Зенита» арестовали в Москве по делу о грабеже

Матч ТВиещё 4

Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун был отправлен в СИЗО на два месяца по уголовному делу о грабеже в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Экс-волейболиста "Зенита" арестовали за вымогательство
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Постановлением Гагаринского районного суда города Москва в отношении обвиняемого Хрипуна Александра Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября 2022 года. В ходатайстве адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказано, — сообщил ТАСС представитель Гагаринского суда Москвы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Хрипун был задержан за вымогательство у московской студентки 30 миллионов рублей. На протяжении двух месяцев он угрожал опубликовать ее обнаженные фотографии.

Согласно информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы, Хрипун обвиняется по ст. 161, ч. 3 «Уголовного кодекса РФ», по которой ему грозит лишение свободы от 6 до 12 лет.Источник:ТАСС

Волейбол,
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