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1 час назад

«Мне говорили: «Ты, наверное, будешь водку?» Российская волейболистка — о жизни в Португалии

Матч ТВиещё 2

Российская волейболистка Евгения Бочкарева, выступающая за лиссабонский «Спортинг», рассказала Sport24, как реагируют на нее португальцы, узнав, что она из России

Российская волейболистка - о жизни в Португалии: «Ты, наверное, будешь водку?»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Когда в Португалии узнавали, что ты из России, какая была реакция?

— Когда я приехала, столкнулась со своим нелюбимым стереотипом о том, что все русские — хмурые, недружелюбные. Что Россия — это только про медведей, водку, зиму и Путина. Им кажется, что у нас больше ничего нет. Я не прям боролась с этим, но… Когда меня спрашивали, что бы я хотела выпить, мне говорили: «Ты, наверное, будешь водку?» Я не понимала этого. Тем не менее у всех вызывало интерес, что я из России, — рассказала Бочкарева.

Волейбол,Евгения Бочкарева,Владимир Путин,
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