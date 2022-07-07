Российская волейболистка - о жизни в Португалии: «Ты, наверное, будешь водку?»

— Когда я приехала, столкнулась со своим нелюбимым стереотипом о том, что все русские — хмурые, недружелюбные. Что Россия — это только про медведей, водку, зиму и Путина. Им кажется, что у нас больше ничего нет. Я не прям боролась с этим, но… Когда меня спрашивали, что бы я хотела выпить, мне говорили: «Ты, наверное, будешь водку?» Я не понимала этого. Тем не менее у всех вызывало интерес, что я из России, — рассказала Бочкарева.