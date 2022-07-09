«Зенит» — «Спартак»: Малком на 34-й минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых

Сегодня, 9 июля, проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра идёт в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 мск. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев.