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3 часа назад

«Зенит» — «Спартак»: Малком на 34-й минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых

Чемпионат.comиещё 23

Сегодня, 9 июля, проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Игра идёт в городе Санкт-Петербург на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 мск. На 34-й минуте забил форвард сине-бело-голубых Малком. Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

«Зенит» — «Спартак»: Малком на 34-й минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» одержал победу в Кубке страны.

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