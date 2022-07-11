Смородская не считает, что разгром "Спартака" в Суперкубке связан с психологической проблемой

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о победе петербургского "Зенита" над столичным "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Напомним, 9 июля сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром арена" разгромили "Спартак" со счетом 4:0. "Спартак" хорошо начал. Но силы явно не равны, не хватает мастерства футболистам "Спартака". Они сами в себя не верят. Очень трудно верить в себя, когда все время проигрываешь. Не считаю, что у "Спартака" есть какая-то психологическая проблема на матчах в Санкт-Петербурге. У них везде плохие результаты. Они заняли десятое место в чемпионате. О чем тут говорить?" — приводит слова Смородской "СЭ". В первом тайме счет открыл Иван Сергеев. Через пять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Малком. Сразу после перерыва отличился Вендел, а под занавес матча окончательный счет на табло установил Матео Кассьерра. Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не виноват в поражении красно-белых в матче за Суперкубок.