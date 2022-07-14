"Вся польская нация – мрази": Скандальный волейболист России оскорбил целую страну

Алексей Спиридонов снял на видео, как выбрасывает в мусорное ведро футболку сборной Польши. Одобряете ли вы этот поступок?

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Самый скандальный российский волейболист Алексей Спиридонов вновь, никого не стесняясь, резко высказал свою позицию – он выкинул футболку сборной Польши в мусорное ведро и снял этот процесс на видео.

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Алексей известен своими яркими выходками, резкими высказываниями и эпатажным поведением. Так что это – смелость или безумие?

«Даже не хочу обращать на поляков внимания»

Бывший игрок сборной России по волейболу, чемпион Европы Алексей Спиридонов опубликовал в своих соцсетях короткое видео, на котором он выбрасывает футболку сборной Польши в мусорное ведро.

Столь грубое отношение к полякам волейболист показывает не в первый раз. Не так давно он грубо высказывался о критике поляков в адрес футболиста Мацея Рыбуса, перешедшего в московский «Спартак».

«Вся польская нация – это мрази. Даже не хочу обращать на них внимания. У меня в соцсетях более пяти тысяч поляков заблокировано. Вот это и есть настоящие нацисты», – сказал Спиридонов.

Впрочем, и до этого Алексей открыто конфликтовал с поляками. После поражения сборной Польши в четвертьфинале на Олимпиаде-2020 Спиридонов, обращаясь к сборной Франции, выигравшей матч, написал «Спасибо, братья». Это вызвало бурю гневных эмоций у польских болельщиков.

А в 2019 году Спиридонов оставил оскорбительный комментарий «Polska kurwa» под постом игрока сборной Польши Кароля Клоса, но позже удалил сообщение. Тогда Федерация волейбола Польши потребовала применить к россиянину дисциплинарные санкции, но Алексея никто наказывать не стал.

«Спортсмен высокого хайпа»

В составе сборной России Спиридонов выигрывал чемпионат Европы и дважды становился победителем Мировой лиги. Трижды выиграл Кубок России, играл за «Урал», казанский «Зенит», «Енисей», «Факел» и «Искру».

Сейчас Спиридонов выступает в составе катарского клуба «Аль-Ахли». При этом Алексей, пожалуй, более известен своими резкими и прямыми высказываниями, эпатажным поведением на площадке и вне её, а также провокациями по отношению к соперникам. Кстати, ещё в 2011 году его исключали из сборной за нарушение дисциплины.

Одна из скандальных ситуаций произошла со Спиридоновым в марте 2021 года. Волейболист открыто обвинил теннисиста Евгения Кафельникова в том, что во время карьеры он делал ставки против самого себя. В ответ теннисист заявил, что намерен подать в суд на Спиридонова за клевету.

В 2019 году Спиридонов грубо ответил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая негативно высказалась о судействе футбольного матча «Зенит» – «Ахмат» (0:0). Тогда в ответ на критику Туктамышевой в соцсетях Спиридонов написал: «Помолчи лучше, чучело».

А однажды Спиридонов чуть не устроил драку на детском турнире по теннису, обвинив организаторов в том, что они отстранили его дочь. Алексей уверял, что его дочь сняли с игры из-за его громкой поддержки. Позже он извинился за своё поведение перед организаторами и другими родителями.

О поведении Алексея Спиридонова образно высказывался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков:

«Спиридонов – ноунейм для меня. Я олимпийский чемпион и могу сказать, что Спиридонов для меня не является выдающимся спортсменом. Он спортсмен высокого хайпа, но не уровня. Такие тоже бывают».

Смелость или безумие?

Спиридонов всегда честно отвечает на вопросы и не уходит от острых тем. Именно его много лет называли феноменом российского спорта, к которому трудно остаться равнодушным. Благодаря своим выходкам и высказываниям он много лет оставался самым рейтинговым волейболистом России.

«Я пишу то, что думаю. Никому не навязываюсь, не пытаюсь всем понравиться. Если кому-то мои слова не по душе — могут не читать. А фотографии, которые я публикую, адресованы не всем подряд, а конкретным людям. Если кто-то считает меня «плохим мальчиком», что я могу поделать?»