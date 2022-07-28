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1 час назад

Финского волейболиста выгнали из сборной за связи с Россией

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Финского волейболиста московского «Динамо» Лаури Керминена выгнали из сборной страны за нежелание отказаться от связей с Россией. Об этом сообщает газета Iltalehti.

Финского волейболиста выгнали из сборной за связи с Россией
Фото: соцсетисоцсети

По информации источника, решение Федерации волейбола Финляндии вызвано тем, что спортсмен не исключил возможности продолжить карьеру в одном из российских клубов. Отмечается, что Керминен не будет играть в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления. Его заменил Никлас Брейлин.

Прошлый сезон Керминен провел в московском «Динамо». Вместе с командой он стал чемпионом России и выложил в свои соцсети фотографию с завоеванным трофеем.

2 мая Финляндия объявила о запрете выступать за сборную страны игрокам из Континентальной хоккейной лиги. В Финском хоккейном союзе отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.

Волейбол,Лаури Керминен,Динамо,
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