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40 минут назад

Арина Федоровцева: «Для сборной России сейчас новый этап, проходит омоложение команды. Нас ждет большое будущее»

Sports.ruиещё 1

Волейболистка Арина Федоровцева считает, что женскую сборную России по волейболу ждет большое будущее.

Арина Федоровцева: сборную России по волейболу ждет большое будущее
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сейчас мы готовимся к Спартакиаде. Сбор начался недавно, уже вошли в ритм, начались игровые тренировки, планомерно работаем.

Для сборной России сейчас идет новый этап, проходит омоложение команды. Много талантливых игроков, которых надо перевести из юношеского во взрослый волейбол. Нас ждет большое будущее.

Я бы не сказала, что блистаю, у меня гораздо большие цели. Это только начало большого пути. Что у меня есть сейчас – это ничто по сравнению с тем, чего я хочу достигнуть.

Воспринимаю спокойно всю популярность, так как понимаю, что это лишь мотивация, чтобы работать дальше и сохранять уровень.

Много игроков, которые ярко начинали выступать, но не смогли продолжить», – сказала Федоровцева в программе «Громко» на «Матч ТВ».

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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