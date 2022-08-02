Арина Федоровцева: сборную России по волейболу ждет большое будущее

«Сейчас мы готовимся к Спартакиаде. Сбор начался недавно, уже вошли в ритм, начались игровые тренировки, планомерно работаем.



Для сборной России сейчас идет новый этап, проходит омоложение команды. Много талантливых игроков, которых надо перевести из юношеского во взрослый волейбол. Нас ждет большое будущее.



Я бы не сказала, что блистаю, у меня гораздо большие цели. Это только начало большого пути. Что у меня есть сейчас – это ничто по сравнению с тем, чего я хочу достигнуть.



Воспринимаю спокойно всю популярность, так как понимаю, что это лишь мотивация, чтобы работать дальше и сохранять уровень.



Много игроков, которые ярко начинали выступать, но не смогли продолжить», – сказала Федоровцева в программе «Громко» на «Матч ТВ».