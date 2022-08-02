«Кушать хочется» - экс-тренер сборной России возглавил польский клуб

— Ничего удивительного в этом переходе нет, кушать-то хочется всем. Саммелвуо — типичный европеец. Когда он жил и работал в России, он оставался типичным европейцем. Желаю ему только удачи! Саммелвуо пришел в клуб чемпионов, который два года подряд выиграл Лигу чемпионов, который победил в чемпионате Польши. Туомас прекрасно понимает, какие перед ним стоят задачи. Любая осечка будет считаться поражением в этом клубе. Второе место для Саммелвуо в «Заксе» будет поражением, — сказал Спиридонов «Матч ТВ».