«Кушать хочется» - экс-тренер сборной России возглавил польский клуб

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов в беседе с «Матч ТВ» заявил, что его не удивил переход бывшего главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо в польскую «Заксу», ведь «кушать хочется всем».
В понедельник «Закса» объявила о подписании контракта с Саммелвуо, который работал тренером в российских клубах с 2016 года. В конце февраля финский специалист покинул пост главного тренера петербургского «Зенита». В мае Всероссийская федерации волейбола объявила, что решила не продлевать контракт с Саммелвуо в качестве главного тренера сборной России.
— Ничего удивительного в этом переходе нет, кушать-то хочется всем. Саммелвуо — типичный европеец. Когда он жил и работал в России, он оставался типичным европейцем. Желаю ему только удачи! Саммелвуо пришел в клуб чемпионов, который два года подряд выиграл Лигу чемпионов, который победил в чемпионате Польши. Туомас прекрасно понимает, какие перед ним стоят задачи. Любая осечка будет считаться поражением в этом клубе. Второе место для Саммелвуо в «Заксе» будет поражением, — сказал Спиридонов «Матч ТВ».
Саммелвуо возглавлял сборную России с 2019 года. Под его руководством российская команда заняла второе место на Олимпийских играх в Токио.