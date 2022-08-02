Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
49 минут назад

«Кушать хочется». Спиридонов объяснил переход экс-тренера сборной России Саммелвуо в польскую «Заксу»

Матч ТВ

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов в беседе с «Матч ТВ» заявил, что его не удивил переход бывшего главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо в польскую «Заксу», ведь «кушать хочется всем».

«Кушать хочется» - экс-тренер сборной России возглавил польский клуб
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник «Закса» объявила о подписании контракта с Саммелвуо, который работал тренером в российских клубах с 2016 года. В конце февраля финский специалист покинул пост главного тренера петербургского «Зенита». В мае Всероссийская федерации волейбола объявила, что решила не продлевать контракт с Саммелвуо в качестве главного тренера сборной России.

— Ничего удивительного в этом переходе нет, кушать-то хочется всем. Саммелвуо — типичный европеец. Когда он жил и работал в России, он оставался типичным европейцем. Желаю ему только удачи! Саммелвуо пришел в клуб чемпионов, который два года подряд выиграл Лигу чемпионов, который победил в чемпионате Польши. Туомас прекрасно понимает, какие перед ним стоят задачи. Любая осечка будет считаться поражением в этом клубе. Второе место для Саммелвуо в «Заксе» будет поражением, — сказал Спиридонов «Матч ТВ».

Саммелвуо возглавлял сборную России с 2019 года. Под его руководством российская команда заняла второе место на Олимпийских играх в Токио.

Волейбол,Алексей Спиридонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители