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41 минуту назад

Стало известно, куда перешла кубинская волейболистка «Уралочки» после расистского скандала

Чемпионат.com

Стало известно, в какой клуб перешла бывшая волейболистка «Уралочки НТМК» кубинка Айлама Монтальво. Монтальво подписала контракт с командой «Рапид» из Бухареста (Румыния).

Стало известно, куда перешла волейболистка «Уралочки» после расистского скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил расистское высказывание в адрес Монтальво. Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков давал наставления своим подопечным. В том числе наставник произнёс такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес Монтальво.

Усугубило ситуацию то, что российский тренер отказался извиняться перед спортсменкой. Это вызвало ещё больший резонанс. В итоге дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировала Воронкова на срок до двух лет.

Волейбол,Андрей Воронков,
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