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46 минут назад

Олимпийский чемпион по волейболу Бережко стал игроком «Локомотива»

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Доигровщик Юрий Бережко подписал соглашение с новосибирским «Локомотивом», сообщает пресс служба волейбольного клуба.Срок контракта с 38 летним спортсменом не уточняется. Прошлый сезон Бережко провел в казанском «Зените», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России.

ВК «Локомотив» усилился олимпийским чемпионом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бережко — победитель Олимпиады 2012 года и бронзовый призер Игр 2008. Также в активе волейболиста есть золото чемпионата Европы и Мировой лиги.

Также состав команды из Новосибирска пополнил доигровщик Омар Курбанов. Ранее Курбанов защищал цвета петербургского «Зенита» и новоуренгойского «Факела».

Волейбол,Юрий Бережко,Зенит,
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