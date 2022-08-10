ВК «Локомотив» усилился олимпийским чемпионом

Доигровщик Юрий Бережко подписал соглашение с новосибирским «Локомотивом», сообщает пресс служба волейбольного клуба.Срок контракта с 38 летним спортсменом не уточняется. Прошлый сезон Бережко провел в казанском «Зените», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России.
Бережко — победитель Олимпиады 2012 года и бронзовый призер Игр 2008. Также в активе волейболиста есть золото чемпионата Европы и Мировой лиги.
Также состав команды из Новосибирска пополнил доигровщик Омар Курбанов. Ранее Курбанов защищал цвета петербургского «Зенита» и новоуренгойского «Факела».