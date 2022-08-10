ВК «Локомотив» усилился олимпийским чемпионом

Доигровщик Юрий Бережко подписал соглашение с новосибирским «Локомотивом», сообщает пресс служба волейбольного клуба.Срок контракта с 38 летним спортсменом не уточняется. Прошлый сезон Бережко провел в казанском «Зените», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России.

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Бережко — победитель Олимпиады 2012 года и бронзовый призер Игр 2008. Также в активе волейболиста есть золото чемпионата Европы и Мировой лиги.