Отнятый у РФ ЧМ-2022 по волейболу проходит при полупустых трибунах

Сегодня, 26 августа, стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин – 2022. Соревнования проходят в Польше и Словении. Первоначально турнир планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

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На первом матче, в котором встречаются сборные Бразилии и Кубы, присутствует не более 100 зрителей. Спортсмены играют на фоне пустых трибун большой арены. Волейболисты из Кубы выиграли первый сет со счётом 33:31.