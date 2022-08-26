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2 часа назад

На матче-открытии ЧМ-2022 по волейболу почти пустые трибуны. Турнир отобрали у России

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Сегодня, 26 августа, стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин – 2022. Соревнования проходят в Польше и Словении. Первоначально турнир планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований.

Отнятый у РФ ЧМ-2022 по волейболу проходит при полупустых трибунах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первом матче, в котором встречаются сборные Бразилии и Кубы, присутствует не более 100 зрителей. Спортсмены играют на фоне пустых трибун большой арены. Волейболисты из Кубы выиграли первый сет со счётом 33:31.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 пройдёт с 26 августа по 11 сентября. В первом групповом этапе 24 команды разбиты на шесть групп (А, В, С, D, Е, F) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы и четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 11 сентября.

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