Российская волейболистка Наталья Гончарова высказалась о чемпионате мира 2022 года, который с 23 сентября стартует в Нидерландах и Польше.
«Буду ли я следить за турниром? Даже не знаю. Без нас там ничего интересного не будет. Если будет свободное время, может быть, посмотрю.
Чемпионат мира без России — не чемпионат мира», — приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».
Напомним, Международная федерация волейбола (FIVB) из-за ситуации на Украине отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира.
В апреле FIVB объявила, что турнир примет Польша и Словения.
Мировое первенство 2022 года должно было пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле и Казани. Матч открытия между командами России и Туниса был запланирован в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен принял решение продолжить выступление в России.