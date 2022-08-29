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1 час назад

Волейболистка Гончарова отказалась считать чемпионат мира полноценным без сборной России

Газета.Ruиещё 4

Российская волейболистка Наталья Гончарова высказалась о чемпионате мира 2022 года, который с 23 сентября стартует в Нидерландах и Польше.

"Чемпионат мира без России — не чемпионат мира"
Фото: РИА новостиРИА новости

«Буду ли я следить за турниром? Даже не знаю. Без нас там ничего интересного не будет. Если будет свободное время, может быть, посмотрю.

Чемпионат мира без России — не чемпионат мира», — приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».

Напомним, Международная федерация волейбола (FIVB) из-за ситуации на Украине отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира.

В апреле FIVB объявила, что турнир примет Польша и Словения.

Мировое первенство 2022 года должно было пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле и Казани. Матч открытия между командами России и Туниса был запланирован в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен принял решение продолжить выступление в России.

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