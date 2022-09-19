Допинг-пробы двух российских волейболистов дали положительный результат

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что допинг-пробы бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, сданные во время соревнований в 2014 году, оказались положительными. Об этом сообщает ТАСС.

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«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/14 в одной команде, и пробы были взяты в Екатеринбурге на "Финале шести", и их результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу. Вряд ли что-то еще вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет», – сказал Яременко.

Он также уточнил, что этой информацией федерация волейбола владеет уже полгода.

«Мы предприняли всё, что возможно, сейчас ждем решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола. Решение должно было быть давно, но пока молчат, послали напоминание им на прошлой неделе с просьбой быстрее принять решение», – добавил Яременко.

36-летний Александр Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира, Мировой лиги, а также чемпионом Европы. Он трижды становился чемпионом России в составе казанского клуба «Зенит», а сезон-2021/22 провел в кемеровском «Кузбассе». В настоящее время Бутько в клубах не состоит.

Павлу Морозу 35 лет, он является серебряным призером чемпионата России, а также получил две серебряные медали Кубка России и одну клубного чемпионата мира. В октябре 2018 года Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев в связи с положительным результатом допинг-пробы в которой также были обнаружены следы кокаина.