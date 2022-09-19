Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
29 минут назад

Допинг-пробы двух российских волейболистов дали положительный результат

Елена Прошина

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко заявил, что допинг-пробы бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, сданные во время соревнований в 2014 году, оказались положительными. Об этом сообщает ТАСС.

Допинг-пробы двух российских волейболистов дали положительный результат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/14 в одной команде, и пробы были взяты в Екатеринбурге на "Финале шести", и их результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу. Вряд ли что-то еще вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет», – сказал Яременко.

Он также уточнил, что этой информацией федерация волейбола владеет уже полгода.

«Мы предприняли всё, что возможно, сейчас ждем решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола. Решение должно было быть давно, но пока молчат, послали напоминание им на прошлой неделе с просьбой быстрее принять решение», – добавил Яременко.

36-летний Александр Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира, Мировой лиги, а также чемпионом Европы. Он трижды становился чемпионом России в составе казанского клуба «Зенит», а сезон-2021/22 провел в кемеровском «Кузбассе». В настоящее время Бутько в клубах не состоит.

Павлу Морозу 35 лет, он является серебряным призером чемпионата России, а также получил две серебряные медали Кубка России и одну клубного чемпионата мира. В октябре 2018 года Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев в связи с положительным результатом допинг-пробы в которой также были обнаружены следы кокаина.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Волейбол,Александр Яременко,Александр Бутько,Павел Мороз,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители